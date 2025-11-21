Un tariffario per saltare la fila 

Decine di migliaia di euro che sarebbero stati ricevuti in nero e pagati dai pazienti per saltare la fila. Con un presunto tariffario a seconda delle operazioni da compiere, dalla rimozione dei calcoli agli interventi alla prostata ai tumori. Sarebbero queste le accuse che hanno portato Massimo Madonia, primario della Clinica Urologica e ricercatore universitario, a finire nel registro degli indagati della procura della Repubblica, e della pm Lara Senatore, titolare del fascicolo, con l’accusa di peculato. Insieme a lui si trovano nella stessa posizione, in concorso, anche il segretario del medico, Francesco Piras, così come Gabriella Tedde, l’anestesista.

Perquisizioni

Contestazioni basate su una serie di indagini che andavano avanti da diversi mesi a cura dei carabinieri dei Nas e che hanno trovato un primo esito con le perquisizioni dei giorni scorsi, nelle abitazioni degli indagati e anche nell’ambulatorio del professionista da dove sarebbe stata portata via della documentazione alla presenza dell’avvocato di Madonia, Nicola Satta. Quest’ultimo è certo di poter dimostrare l’innocenza del suo cliente.

Una delle ipotesi, in fase di vaglio, sarebbe quella che i pazienti si rivolgessero direttamente alla Clinica Urologica e ricevessero l’indicazione della possibilità del pagamento per ricevere prestazioni che, altrimenti, in assenza di denaro, avrebbero potuto slittare per molto tempo.

L’indagine procede dopo aver anche acquisito delle intercettazioni telefoniche per corroborare il quadro probatorio. Il coinvolgimento del nome di Madonia, specialista in Urologia e Andrologia, una delle maggiori professionalità ed eccellenze dal punto di vista medico nel territorio, crea imbarazzo nell’Aou già investita da altre criticità nell’ultimo periodo. Oltretutto se mai si dovesse stabilire una responsabilità del medico le conseguenze sarebbero pesanti per lui anche dal punto di vista professionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA