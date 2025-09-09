«Un tappeto di spazzatura nel Riu Nou» 

I rifiuti nell’alveo sono stati rimossi e portati via, mentre la distesa di bottiglie e lattine lungo gli argini è ancora lì. Un vero e proprio problema ambientale concentrato nella parte del Riu Nou vicina al ponte ciclopedonale di via Vienna.

«Il solito gruppo di ragazzini che trascorre la sera a bere qui vicino e poi butta bottiglie e lattine negli argini pensando che la cosa passi inosservata», il commento di Luigi Pisu mentre attraversa il canale passando sul ponte. Gli stessi che probabilmente sporcano e danneggiano le panchine del parco Lineare. «Servono telecamere e multe, l’unica soluzione per cercare di frenare questa brutta abitudine». Ora spetta al Comune pianificare una pulizia straordinaria del Riu Nou, oltre a quella già effettuata di recente. Bottiglie lattine, uno pneumatico, e persino un carrello per la spesa buttato sotto il ponte all’altezza di via Manin. «Uno scempio che va eliminato subito, e contestualmente si deve cercare di risalire ai responsabili», aggiunge Pisu.

