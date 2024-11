Un tappeto di rifiuti su prato e panchine 

Una distesa di rifiuti fra panchine e prato verde. È lo scenario che si è presentato domenica mattina ai residenti e passanti nella zona fra via Allende e via della Libertà - a Selargius - lì dove un gruppo di ragazzini si riunisce la sera.

«Stavolta hanno mangiato e bevuto, e poi lasciato bottiglie e cartacee nello spazio verde», denuncia Tiziana Floris. «Non è la prima volta che capita, questo fine settimana però hanno superato ogni limite». Uno scempio dove più volte il Comune è intervenuto per ripulire dai rifiuti abbandonati. Così come è stato fatto nel weekend: «Ancora una volta assistiamo impotenti all’inciviltà di chi mostra una totale assenza di rispetto delle più elementari regole del vivere civile», il commento dell’assessore all’Ambiente Gigi Gessa. «Comportamenti inqualificabili che ci costringono a sprecare tempo e risorse per restituire il dovuto decoro agli spazi trasformati in discarica».

