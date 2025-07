Un tappeto di rifiuti dopo la notte alcolica 

Incivili in azione nel parchetto in via Monsignor Angioni, di fronte alla scuola. Ogni mattina, dopo notti di baldoria, lo spazio diventa un letamaio con bottiglie abbandonate a terra e sopra i muretti, cartacce., cartoni di pizza e rifiuti vari sparsi qua e là. Un degrado che si trovano davanti tutti i giorni i tanti frequentatori dell’area che era stata di recente anche interessata da un intervento di riqualificazione.

«Anche ieri mattina», racconta una residente della zona, Tersa Pintus, «mentre andavo a fare la spesa, ho visto questo scempio nella piazzetta dove c’è il busto di Monsignor Angioni. È un immondezzaio, ovunque bottiglie di birra, buste, bicchieri di plastica, lattine di tutti i tipi, vaschette di alluminio». Anche altri spazi della città vengono trasformati in immondezzai dopo notti ad alto tasso alcolico da parte di gruppi di ragazzini.

