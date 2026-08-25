Un tappeto di luci per la gradinata monumentale 

La gradinata monumentale di Gonnosfanadiga, simbolo tra i più rappresentativi della comunità, si è mostrata ai cittadini con un volto nuovo. Dopo gli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e illuminazione, il monumento è stato finalmente inaugurato in uno degli appuntamenti più attesi dell’estate gonnese. Grande emozione per la comunità che ha partecipato all’evento (tanti i giovani) animato da due cori e dalla storica banda musicale. In prima linea la Pro loco, organizzatrice dell’evento, insieme alle realtà protagoniste della serata.

Un unico filo conduttore ha accompagnato la cerimonia: il senso di appartenenza a un luogo che, da generazioni, accompagna la vita e la memoria dei gonnesi. «La scalinata si presenta oggi sotto nuove luminose vesti», ha detto il sindaco Andrea Floris. I lavori hanno riguardato la messa in sicurezza del percorso, con l’installazione di moderni corrimano in acciaio inox. Ma è soprattutto la nuova illuminazione a restituire al monumento una dimensione diversa, mettendone in risalto forme e prospettive anche nelle ore notturne. «Siate custodi attenti di questa opera pubblica», ha raccomandato il deputato Gianni Lampis, presente insieme al consigliere regionale Emanuele Matta. Il momento più atteso è arrivato con il taglio del nastro da parte del sindaco e la benedizione del parroco don Luca Pittau. Subito dopo, l’accensione delle luci: un momento accolto da applausi e sguardi carichi di emozione rivolti verso la lunga scalinata. Nella suggestiva atmosfera della notte, in tanti hanno ripercorso quei gradini, riscoprendo un luogo familiare eppure nuovo, pronto ancora una volta ad accompagnare il cammino della comunità.

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