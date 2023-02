Un tappeto d’asfalto sulla complanare 

Sulla strada complanare superiore l’impresa ha posato il tappeto d’asfalto. L’intervento, nell’immediata periferia sud della cittadina, è utile per favorire i successivi lavori sul tratto Tortolì-Bivio di Cea. L’utenza in arrivo da Tortolì confluirà sul lato destro per poi imboccare il sottopassaggio con uscita poco più avanti rispetto all’ex distributore di carburanti. Stesso percorso, ma sul lato opposto, per chi proviene da Bari Sardo. Sullo stradello temporaneo verrà istituito un senso unico di marcia, in virtù delle sue dimensioni ristrette. Anas confida di riuscire a completare entro giugno l’opera milionaria che il territorio attende da mezzo secolo.

Tuttavia restano criticità sull’intero tracciato che avvicina l’Ogliastra al Cagliaritano. L’ha ribadito la Filca Cisl durante l’assemblea che si è tenuta nei giorni scorsi in una saletta allestita proprio nel cantiere. In particolare sono emersi problemi per l’apertura del cantiere sul troncone Tertenia-San Priamo (opera già appaltata) a causa di autorizzazioni scadute e conseguente rallentamento della procedura di progettazione. La Filca ha sollecitato il completamento delle statali 125 e 389 e della provinciale 27: non esiste una data ufficiale di apertura cantiere. Gli operai che hanno partecipato all’assemblea, dipendenti delle imprese Salc e Movistrade Cogefi, protestano affinché il problema dei ritardi dei lavori non passi ancora nel silenzio della politica. In caso di ulteriori ritardi il sindacato dei lavoratori edili ha minacciato l’avvio della mobilitazione. (ro. se.)

