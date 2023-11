Un tamponamento paralizza la 131 Dcn 

Si era fermato perché alla centrale operativa dell’Anas era stata segnalata la carcassa di un’animale sulla carreggiata. Ma il cantoniere mandato a verificare quella segnalazione, ieri mattina è rimasto ferito nel tamponamento de l suo autocarro di servizio e un tir nel rettilineo della strada statale 131 Dcn al chilometro 83, in territorio di Irgoli, direzione Olbia. Un incidente inspiegabile visto che il sinistro è avvenuto in un tratto dove c’è un lungo rettilineo e con buona visibilità. ll mezzo pesante ha tamponato il mezzo Anas, dopo che l’operaio aveva posto le prime segnaletiche dell’ostacolo imprevisto. Il mezzo pesante è finito di traverso ad ostruire tutte e due le corsie della carreggiata in direzione nord, con il traffico che è stato momentaneamente bloccato. I disagi per gli automobilisti diretti verso Olbia, costretti ad utilizzare un percorso alternativo dallo svincolo di Lula e Orosei, sono durati diverse ore.

Dopo mezzogiorno il tratto di strada è stato riaperto al traffico, ma per quasi l’intera mattina la 131 dcn, principale arteria che collega la Barbagia e le zone interne all’aeroporto e al porto di Olbia sono rimasti paralizzati, con il traffico anche pesante dirottato sulle poche strade secondarie. Non è la prima volta che sulla 131 Dcn gli automobilisti sono costretti a lunghe attese, soprattutto nei tratti dove ci sono i cantieri. Basta un tamponamento per mandare in tilt la viabilità. (

RIPRODUZIONE RISERVATA