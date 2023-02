Un tamponamento blocca la 131 Dcn 

Nessun ferito ma grandi disagi alla circolazione con decine e decine di automobilisti rimasti in trappola per diverso tempo ieri mattina dopo le 12 sulla strada statale 131 dcn, all’ingresso di Nuoro, poco prima della galleria in direzione del capoluogo barbaricino dove un pick-up è andato a tamponare una vettura.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polstrada e le ambulanze del 118.

Fortunatamente gli occupanti dei due mezzi non sono rimasti feriti, mentre le auto, finite in mezzo alla carreggiata, impedivano la normale circolazione. Il pick-un e l’auto sono state rimossi solo attorno alle 13.30 con le code che si sono allungate e gli automobilisti costretti ad attendere prima di riprendere il proprio viaggio.

La corsia nord della statale è stata riaperta al traffico solo un’ora e mezza dopo il sinistro, con gli agenti della Polizia stradale che hanno garantito la ripresa del traffico grazie al senso unico alternato.

Sul posto è dovuta intervenire anche la squadra dell’Anas per ripristinare la sicurezza del manto stradale, rimasto sporco di olio, e per rimettere in posizione i delimitatori della carreggiata abbattuti dalle auto.