Un talento nato a Marina Piccola 

Ha iniziato da piccola. A sette anni, dopo un’esperienza estiva con la scuola vela del Windsurfing Club Cagliari, ha cominciato a praticare la vela come tanti coetanei, giocando e divertendosi durante tutto l’anno. Ma da subito chi ha avuto il piacere di allenarla o semplicemente osservarla in azione sapeva di avere davanti un vero talento, con il grande pregio della tenacia e della costanza.

Alla sua prima regata la Coppa Primavela, nel 2007 sul Lago di Bracciano, si era portata a casa il secondo posto. Da lì è stata un escalation di successi, dapprima sul Techno 293, in cui ha vinto tanti titoli: il Campionato Italiano, l’Europeo e, nel 2011, il Mondiale. Poi il passaggio sulla Rs:x, tavola olimpica in uso fino allo scorso quadriennio, dove ha vinto nel 2014 a Civitavecchia il mondiale Giovanile, lo stesso conquistato un mese fa dal suo concittadino e compagno di circolo, altro astro nascente Federico “Freddy” Pilloni.

Nel 2015 l’ingresso nel gruppo sportivo delle Fiamme gialle che le permette di perseguire il sogno olimpico: a Tokyo arriva un buon quarto posto. Poi il cambio di classe e sulla tavola volante IqFoil, Marta ha subito dimostrato di avere la stoffa per restare al vertice. Molto, moltissimo lavoro e ha raggiunto il risultato più ambito da tutti gli atleti, annunciato nel 2022 dalla vittoria al Mondiale di Brest. Diplomata al liceo Scientifico, appassionata di fotografia, Marta, col suo sorriso luminoso, è un esempio per tanti giovani che a Cagliari e non solo si cimentano in questo sport, senza trascurare lo studio.

