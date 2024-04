Un talento giovane e puro 

Sassari. Il viso sporco di fango e lo sguardo pulito. Il sorriso di chi ama scherzare e raccontare barzellette. L'espressione intensa e soddisfatta di chi ha saputo realizzare il suo sogno e a 23 anni si è guadagnato la stima e la simpatia dell'ippica internazionale. Una passione che lo ha portato a 16 anni a lasciare l'isola (era nativo di Mores) per andare a Newmarket, in Inghilterra, la patria del purosangue inglese. E da lì negli Usa e quindi in Australia. «Aveva tanti amici e aveva sempre tempo per gli altri». Non sono parole di circostanza quelle di Marco Botti, l'allenatore che lo ha lanciato in Inghilterra. Basta leggere la marea di post e pensieri alla notizia che Stefano Cherchi è morto dopo quasi due settimane di coma farmacologico, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Camberra. Era ricoverato dal 20 marzo in seguito alla caduta da cavallo durante una gara all'ippodromo di Thoroughbred Park. Una caduta inattesa e maledetta, mentre Stefano era in testa. Trauma cranico, emorragia interna: lesioni che sono risultate fatali.

Dolore e sgomento

«Con profonda tristezza, la famiglia Cherchi ha annunciato che il loro amato figlio Stefano è morto pacificamente oggi», ha scritto ieri mattina la New South Wales Jockeys Association. La notizia ha fatto in breve il giro del mondo. Un'altra volta, come il giorno dell'incidente. La British Horseracing Authority ha dichiarato: «Il mondo delle corse è in lutto per la perdita di un giovane così talentuoso». Il trainer Marco Botti ha aggiunto: «È sempre stato un ragazzo davvero affascinante e non ho mai sentito nessuno dire una parola negativa su di lui. Era educato e aveva sempre il sorriso sulle labbra».

Andrea Atzeni, il celebre fantino di Nurri che ha vinto in tutto il mondo, è stato un maestro per Stefano. Alla notizia della caduta aveva lasciato il Giappone per recarsi a Canberra: «Riposa in pace Ste. Ci mancherai tanto» ha scritto sui social accompagnando il messaggio con un cuore spezzato. E poi i pensieri addolorati di altri colleghi sardi altrettanto illustri, come Dario Vargiu, Fabio Branca e il giovane Marco Ghiani.

Una passione di famiglia

Stefano Cherchi era il nipote di Nino Calvia di Mores, uno degli allevatori di galoppo più noti della Sardegna. Il padre Sebastiano è anch'egli allevatore competente. Stefano è cresciuto prima coi pony (erano il suo regalo preferito e da bambino ha vinto medaglie nell'endurance) e poi coi cavalli. Inseguendo il sogno di diventare fantino professionista. In Inghilterra ha conosciuto anche la sua fidanzata, Brittany, figlia del fuoriclasse Kieren Fallon, sei volte campione in Gran Bretagna.

