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PSICOTERAPIA
14 ottobre 2026 alle 00:08

Un supporto aiuta a superare lo shock 

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Tumore al seno, quale impatto emotivo?

Il tumore al seno non colpisce solo il corpo, ma modifica equilibri affettivi, familiari e identitari. Il disagio emotivo spesso non si esaurisce nella fase iniziale, ma può protrarsi nel tempo, incidendo su quotidianità, relazioni affettive, genitorialità, lavoro e capacità di progettare il futuro. Un supporto psicologico aiuta a superare le reazioni iniziali di shock, rabbia, paura di perdere il controllo, associate alle preoccupazioni relative ai trattamenti e alla possibile alterazione dell'immagine corporea. Un primo obiettivo sarà il raggiungimento di una fase di accettazione che permetta di affrontare con più razionalità la situazione, anche esprimendo liberamente le emozioni negative. (matteo cabras)

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