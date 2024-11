Un supermercato sotto l’albero 

Il 5 dicembre tra Ilbono e Lanusei apre un nuovo maxi supermercato, Tuttigiorni, operativo sette giorni su sette, dalle 7.30 alle 22, con macelleria, pescheria, bar, casse automatiche e servizi. Tutti d’accordo sull’importanza dell’investimento e le occasioni di lavoro offerte, 40 nuovi posti, ma il destino dei piccoli negozi sembra segnato.

I gestori

Ismaele Stochino, direttore generale di Stc food, gestirà il supermercato Tuttigiorni insieme ai fratelli. «Abbiamo un legame molto forte con il territorio. Mio padre voleva restituire qualcosa del tanto ricevuto e cercare di trattenere i giovani in fuga. In tanti si spostano da Lanusei per fare una spesa più completa o per usufruire di servizi che mancano, per questo abbiamo colto questa esigenza e speriamo di soddisfarla. Abbiamo scelto di sostenere l’economia locale sia nella selezione delle aziende che hanno contribuito ai lavori che attraverso un assortimento molto incentrato sui prodotti locali». Ma come guardano a questa nuova realtà quelle da tempo consolidate? Mario Marongiu, di Marò Supermercati, commenta: «Sicuramente avrà degli effetti negativi soprattutto sulle piccole realtà di settore, anche perché la popolazione non aumenta. Sarà uno stimolo per fare meglio. Noi abbiamo i nostri punti di forza con cui continueremo a confrontarci, come la qualità e il servizio di prossimità. Il mercato è libero, il consumatore sceglierà. Magari il centro continuerà a svuotarsi».

Non demonizza la novità nemmeno Davide Ferreli. «Noi siamo focalizzati sull’aspetto produttivo. Per l’attività di vendita facciamo un lavoro di vicinato, sono rivendite dirette. Forse è un modo per portare un po’ gente a Lanusei. Tanta gente va fuori a fare la spesa, intercetterà questo tipo di clientela. Chi lavora in centro dovrà cercare di offrire qualcosa di più autentico, trovare la propria collocazione puntando sul rapporto col cliente». Donatella Loddo, della Despar, teme ripercussioni negative. «Non posso sapere che impatto avrà. Qualcuno dovrà chiudere perché quando si permettono queste aperture così in grande, qualche testa cade. Non abbiamo i numeri».

I sindaci

Gli amministratori sottolineano l’importanza dell’investimento e dei posti di lavoro. «Una grande opportunità per Lanuse e per i paesi vicini – dice il sindaco Davide Burchi - che usufruiranno di un servizio in più. Ci sarà un aumento complessivo del volume del commercio e un’occasione anche dal punto di vista lavorativo e questo non può che essere positivo”» Giampietro Murru, sindaco di Ilbono è d’accordo: «Auspico che coloro che scelgono Tortoli per la spesa trovino in questo centro commerciale le risposte alle loro esigenze. Spero che la struttura non incida, sulla sopravvivenza dei piccoli negozi di vicinato che esistono nei nostri paesi o nella cintura suburbana di Lanusei».

