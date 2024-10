Un super sabato con dieci anticipi Jerzu a Tertenia, Gonnos a Perdaxius 

Sono ben dieci gli anticipi in programma oggi nel campionato di Prima categoria, validi per la terza giornata di andata.

Nel girone A, vanno in scena, alle 16, il derby ogliastrino Tertenia-Jerzu e Settimo-Asseminese. Lo Jerzu, che ha vinto le prime due partite, nell’ultimo impegno ha rallentato la sua corsa pareggiando in casa con l’Azzurra. Il Tertenia ha tre punti grazie alla vittoria a tavolino con l’Ulassai.

Il Settimo, con alle spalle due sconfitte, ospita l’Asseminese, ultima della classe ancora con lo “zero” nella casella dei punti. «Mi aspetto una buona prova da parte dei ragazzi», dice il presidente del Settimo, Giuseppe Corona, «devono dare il massimo. Non ci sono partite facili».

Nel girone B, si giocano, alle 15, Don Bosco Fortitudo-Verde Isola e Perdaxius-Gonnosfanadiga (a Narcao), e, un’ora dopo, Ruinas 81-Freccia Parte Montis. Buona partenza del Perdaxius, terzo della classe con sette punti in classifica. Il Gonnosfanadiga, che arriva dalla Promozione, ha un punto in meno e proverà il sorpasso in questo scontro diretto.

Gli altri gironi

Nel girone C, in programma, alle 16, Fonni-Ozierese e, alle 18, Pozzomaggiore-Thiesi. Trasferta insidiosa per la capolista Ozierese. Il Fonni è imbattuto.

Nel gruppo D, alle 15, FC Alghero-Olmedo e, alle 16, sono in programma i due match La Salette Olbia-Campanedda e Porto Torres-Badesi. L’Alghero, non partito benissimo, insegue l’intera posta contro l’Olmedo. Il Campanedda, unica formazione rimasta a punteggio pieno, fa visita a La Salette Olbia, compagine ostica.

