Un super parco al posto dell’ex aeroporto 

Più di un parco, un polmone verde dove fare sport, picnic e rilassarsi all’aria aperta. Così l’amministrazione intende ridare vita all’area di 90mila metri quadrati oltre gli impianti sportivi del Comparto 8. Laddove un tempo sorgeva la superficie aeroportuale c’è oggi una zona degradata e incolta, sede di abbandoni di rifiuti e di uno stagno di acque meteoriche.

Il progetto

Luogo che il Comune intende trasformare in una “infrastruttura verde e blu” con percorsi ciclopedonali, aree cani e giochi, zone per picnic e barbecue, campi sportivi, una piazza con fontane scenografiche e un belvedere con punto ristoro.

Per realizzarlo è caccia ai fondi: il progetto è stato presentato alla Regione per ottenere un finanziamento da 1 milione di euro tramite il Pr Fesr Sardegna 2021-2027. Il Comune cofinanzierebbe l’opera con 200 mila euro. Chiedere fondi Fesr significa tempi ristretti, perché l’intervento dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2027. La durata dei lavori è stimata in sei mesi. Si comincerà con la bonifica ambientale, poi la forestazione urbana, con la piantumazione di oltre 500 alberi e 250 palme, arbusti, rampicanti e piante tappezzanti. Lo stagno esistente verrà valorizzato, con sponde modellate, piante acquatiche e passerelle in legno.

Il Comune

Per l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma «l’iniziativa rappresenta un investimento strategico per il futuro della città e per il benessere della comunità. L'obiettivo primario è quello di rendere Monserrato un ambiente funzionale, esteticamente gradevole e ricco di spazi dedicati al relax e alla rigenerazione». Se approvato, il progetto sarà un altro tassello dell’ampio piano di riqualificazione della zona portato avanti dal 2018.

«Abbiamo investito quasi 5 milioni», precisa il sindaco Tomaso Locci. «Stiamo riqualificando il secondo hangar, ci siamo aggiudicati un finanziamento da 1,5 milioni per il parco lineare tra via Cabras e via Riu Mortu e un altro milione è stato speso per rimettere in sesto i campi sportivi, più i fondi investiti per l’Arena Grandi Eventi. Con questo nuovo splendido progetto vogliamo chiudere il cerchio. Una particolarità sarà l’allargamento del laghetto per poter fare attività acquatiche, come giri in canoa».

Possibili sinergie

Che ne sarà del piano se il finanziamento non dovesse arrivare? «Verificheremo il da farsi, il progetto interessa anche Cagliari perché riqualificherebbe lo spazio confinante col futuro parco lineare del capoluogo», continua il primo cittadino. «Sarebbe un’occasione unica per rendere questa zona al centro dell’area metropolitana un polmone ambientale e sportivo che attirerebbe tantissime persone».

