«Un successo storico per il club» 

Bonorva. Gian Mario Rassu, allenatore dell’Usinese, a fine partita è euforico: «Una vittoria storica per questa società, che mi ha dato e a cui ho dato tanto. Penso l’abbiamo meritata anche sul campo, senza nulla togliere al Budoni che, secondo me, è due categorie superiore a noi. Evidentemente abbiamo messo qualcosa in più sulla cattiveria. La finale è stata bella, seguita da molta gente. Stavamo ancora festeggiando la Coppa Italia, però durante l’anno ci siamo sempre detti che la domenica dobbiamo dare il massimo e provare a ottenere le soddisfazioni che poi ci siamo presi».

Gli sconfitti

Di tenore opposto il pensiero di Alessandro Steri del Budoni: «Abbiamo avuto l’opportunità di chiudere la partita. Forse, dopo essere andati in vantaggio, abbiamo pensato di aver portato a casa la gara e così non è stato. Adesso, in vista degli spareggi nazionali, le motivazioni devono essere tutte rivolte a quel match. Abbiamo ancora tempo per allenarci e prepararci, però sicuramente lo dobbiamo fare con un altro spirito e un’altra mentalità».

