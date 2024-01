Un successo per scacciare i fantasmi 

A Viterbo per ricominciare. Dopo le ultime tre sconfitte consecutive, l’Esperia prova a voltare pagina nella trasferta in programma domani pomeriggio (palla a due alle 16,30) al PalaMalè contro la Stella Azzurra, quinta forza della Serie B Interregionale.

In casa granata il successo manca dallo scorso 9 dicembre, quando i 19 punti di Kucan e i 17 di Thiam permisero di piegare le resistenze di Palestrina. «Da quel momento siamo forse andati incontro a un involontario calo di concentrazione», spiega l’ala esperina Daniele Locci, «è un errore che non possiamo permetterci. Andiamo verso la fase finale della regular season, e ogni partita può risultare fondamentale». Domenica scorsa, nel match interno perso nettamente contro Valdiceppo, è mancata quella solidità che, nel finale di 2023, aveva permesso di avvicinare il quarto posto in classifica: «Non siamo riusciti a rispettare il nostro piano partita», evidenzia il giocatore, «ci mancava Picciau ma non è un alibi: siamo arrivati sempre in ritardo sui palloni vaganti».

I viterbesi arrivano al match con un ruolino di marcia fatto di 8 vittorie e 6 sconfitte. Nel roster allenato da coach Fanciullo figura anche un ex azzurro come il pivot Alessandro Cittadini: «Affrontiamo una squadra esperta e dotata di buona fisicità», osserva, «per vincere dovremo tornare a esprimerci sui nostri soliti livelli difensivi».

Le donne

Messa in archivio la storica qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, la Techfind Selargius fa tappa a Tortona (oggi alle 16) per affrontare l’Autosped, co-capolista del Girone A.

«È una sfida molto complicata», ammette Francesca Amadasi, vice di coach Righi, «il talento di Tortona non si discute ma non abbiamo paura. Abbiamo dimostrato sul campo di meritare il quarto posto attuale».

Serie C Unica

Il terzo turno di ritorno della C Unica propone una nuova puntata dell’appassionante duello in vetta tra la capolista Ferrini e il Sennori. I quartesi di Cocco ricevono al PalaSant’Elena un Sant’Orsola in crescita (oggi, 19 alle30), mentre l’Innovyou affrontano il Calasetta a Sorso (domani, 18). Trasferte sassaresi per l’Olimpia, impegnata contro l’Academy (oggi, 20), e per l’Antonianum contro la Torres (oggi, 17.30). Sfida tra ultime della classe a Sestu tra Astro e Cus Sassari (domani, 18).



