Un successo la raccolta fondi dopo il furto delle offerte 

Era gennaio 2024 quando la clinica Animal House di Poggio dei Pini era stata colpita da un atto criminale: il furto del contenitore in cui i clienti versavano contributi volontari per sostenere «le cure in sospeso per gli amici meno fortunati» di Fabrizio Ibba, titolare della clinica. Queste cure e sterilizzazioni, offerte gratuitamente, erano una salvezza per i cani e i gatti randagi del territorio, spesso vittime di incidenti o proliferazione incontrollata. In risposta all’ignobile gesto, il gruppo Facebook Info Caputerra si mobilitò, lanciando una raccolta fondi con lo stesso nobile intento di Ibba. Dopo tre mesi, gli organizzatori della raccolta, Luca Salvetti, Barbara Cocco e Stefania Putzolu, annunciano il trionfo dell'iniziativa: «Abbiamo superato i 2.000 euro. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, dalle piccole offerte fino a chi generosamente ha offerto trecento euro. Importanti anche i supporto morale e le parole di incoraggiamento, inclusa la solidarietà dell'assessorato al Benessere animale. Continuiamo a sperare in un crescita della raccolta». Già dieci animali, tra cani di varie taglie e gatti, hanno potuto beneficiare di sterilizzazioni o cure aggiuntive, un traguardo di valore inestimabile per una comunità come quella di Capoterra, alle prese con la difficile realtà del randagismo.

RIPRODUZIONE RISERVATA