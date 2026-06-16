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Isili
17 giugno 2026 alle 00:33

Un successo la raccolta del sangue 

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Obiettivo centrato a Isili nel sabato dedicato alla raccolta di sangue. Quindici le persone provenienti da tutto il territorio che hanno contribuito a raggiungere il traguardo di altrettante sacche raccolte. «È stato possibile», ha detto l'assessore comunale Ilse Atzori, che ha seguito le operazioni «grazie alla disponibilità di un'infermiera e di un medico».

Un segnale importante, quello che è stato lanciato dal Centro raccolta sangue dell'ospedale San Giuseppe Calasanzio e dalla gente che in questo centro trova un punto di riferimento. «Il San Giuseppe», aggiunge Atzori, «è centrale e azzera le distanze tra i paesi che ci sono nel circondario, che hanno sempre mostrato la sensibilità verso questo tema». La Giornata mondiale del donatore di sangue assume importanza in un momento in cui si parla spesso in termini negativi: «I donatori fanno la differenza», conclude l'assessora comunale.

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