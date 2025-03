Un successo la Primavera in Marmilla  

In tanti hanno preso parte alla prima giornata della rassegna “Primavera in Marmilla” che fino a metà giugno colorerà i paesi del territorio sotto la regia del Consorzio Turistico Sa Corona Arrubia. Per “Turri Produce”, durante tutta la giornata si sono potute visitare le caratteristiche case a corte, i giardini e le stradine del borgo tra musica itinerante, mostre bibliografiche, laboratori creativi e prodotti locali.

Turri, il paese dei tulipani e dello zafferano è stato addobbato a festa grazie anche alle donne che hanno disposto tantissimi fiori per il centro, realizzando anche numerosi lavori all’uncinetto poi piazzati sugli alberi.

«Un grande successo per il primo appuntamento del calendario - conferma il presidente del Consorzio, Francesco Sanna - un'occasione per conoscere le Comunità e il loro impegno nell'essere ospitali, culturalmente proattive senza snaturarsi, condividendo la meraviglia del proprio quotidiano». (g. g. s.)

