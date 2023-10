«Un successo la lotta al fuoco» 

Sono oltre 1300 gli uomini e le donne in servizio nel Corpo forestale in Sardegna impegnati quotidianamente in diverse attività dalla tutela ambientale, alla lotta agli incendi, alle attività di educazione nelle scuole, vigilanza, polizia amministrativa e giudiziaria, ricerca e soccorso dispersi. Sul fronte della prevenzione incendi quest’anno si è registrato un 23% in meno e una riduzione delle porzioni di territorio percorse dalle fiamme. Le indagini svolte dal Corpo forestale hanno portato all’arresto di undici persone in tutta l’Isola.

La cerimonia

I dati sono emersi ieri a Lanusei, dove i ranger si sono ritrovati nel tempio di don Bosco per la festa dei 178 anni del Corpo forestale in Sardegna e il patrono san Giovanni Gualberto. Dopo la messa celebrata da don Piergiorgio Pisu, alla presenza delle varie autorità è seguita la cerimonia civile. A fare gli onori di casa il sindaco Davide Burchi, a moderare i lavori il comandante della sezione territoriale del Corpo forestale di Lanusei Giovanni Monaci, alla presenza del comandante regionale, il generale Fabio Migliorati, e del presidente del Consiglio regionale Michele Pais. C’era l'assessora regionale all'Agricoltura Valeria Satta, delegata dal governatore Solinas che non ha partecipato. Ha portato i suoi saluti Migliorati, che lo ha chiamato erroneamente Christian De Sica e poi si è corretto in un sorriso. C’erano poi il consigliere regionale Salvatore Corrias e diversi sindaci ogliastrini. «La Regione – ha detto Satta - investe e continuerà a investire importanti risorse sul Corpo forestale. Ricordiamo tra le azioni, la contrattazione separata, l'indennità di funzione e il concorso per Agenti, tutte richieste che erano attese da anni. Quest’anno sono entrati in servizio diversi giovani ed è importante proseguire con i concorsi e il reclutamento».

Il comandante

Migliorati ha stilato un bilancio delle attività 2023, di parlare della strategia di cambiamento e innovamento del corpo, e del “fiore all'occhiello” - così l'ha definito -, il primo corso in Sardegna per agente forestale che ha permesso di inserire in organico 77 unità.

Durante l'evento organizzato dalla sezione del Cfva di Lanusei sono stati assegnati riconoscimenti ai familiari degli agenti caduti e due encomi all'assistente capo Antonio Idili e Mauro Serra della stazione forestale di Alghero per aver scongiurato un caso di tentato suicidio.

