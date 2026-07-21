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Tratalias.
22 luglio 2026 alle 00:21

Un successo la giornata del microchip 

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Giornata di microchippatura per gli amici a quattro zampe ieri a Tratalias. organizzata dall’amministazione comunale in collaborazione con il servizio veterinario della Asl del Sulcis Iglesiente.

Si è svolta presso l’ex circolo privato di via Sobborghi e ha visto il personale veterinario applicare il microchip ad una quarantina di cani e provvedere all’iscrizione all’anagrafe canina obbligatoria. La giornata è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione della Polizia locale. Nella stessa giornata è stato possibile inserire il microchip anche ad alcuni cani presso aziende agricole e ovili venendo incontro a diversi allevatori impossibilitati a trasportare gli animali. Sul posto anche l’assessora alla cultura Claudia Carboni che ha voluto verificare di personale le operazioni di microcchippatura.

Nei giorni scorsi il Comune aveva rivolto un appello per prevenire la circolazione in paese di cani senza proprietario. (f. m.)

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