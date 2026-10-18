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San Gavino
19 ottobre 2026 alle 00:24

Un successo la cena  di vicinato 

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San Gavino vuole rinsaldare i vincoli di amicizia così come succedeva in passato, quando tutto il quartiere veniva incontro a chi aveva bisogno di aiuto. Di qui l’idea di organizzare una prima cena del vicinato nella zona di via Matteotti. L’idea proposta è stato un successo dimostrato dalla partecipazione di oltre 120 persone, come evidenzia Luca Vaccargiu, ideatore dell’iniziativa: «Vedere via Matteotti riempirsi di vita, sorrisi e condivisione è stata un'emozione fantastica. Tantissime persone si sono riunite in una vera e propria festa di comunità che ha saldato tutte le generazioni: dai piccolissimi di pochi mesi fino ai nostri saggi di oltre novant’anni. Oltre ai partecipanti a tavola, abbiamo avuto la graditissima presenza di diverse persone che sono passate anche solo per un saluto, a dimostrazione di quanti volessero condividere con noi l'atmosfera di questa serata».

Così è stato raggiunto l'obiettivo sociale e di vicinanza, con un’iniziativa sull’importanza di fare rete, conoscersi e vivere insieme gli spazi del quartiere. «Il finale», aggiunge Vaccargiu, «non poteva che essere in dolcezza: il brindisi conclusivo è stato accompagnato da tante torte, dolci squisiti e dagli immancabili e speciali parafrittus preparati per l'occasione. Tra un brindisi e i tanti dolci abbiamo già ufficialmente avviato i preparativi per la prossima edizione. Questa è stata solo la prima di una lunga serie di iniziative con l'augurio, e anche la speranza, di crescere sempre di più nel tempo e vedere la nostra tavolata allungarsi anno dopo anno».

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