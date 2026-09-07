Un successo il talent show dell’oratorio 

Quindici concorrenti sul palco e piazza Maria Vergine piena per il “Pauli’s Got Talent”, la serata organizzata a Monserrato dai giovani dell’oratorio “The Way”. A vincere è stata Jessica Floris, premiata come la migliore dalla giuria composta da Manuel Scordo, Roberto Magnabosco, Betty Garau ed Elia Demuro.

«Vedere la piazza gremita e i ragazzi emozionati sul palco è stata la soddisfazione più grande. La partecipazione della comunità ha superato le nostre aspettative», racconta Mattia Cocco, giovane dell’oratorio e tra gli organizzatori. Nel corso della serata è intervenuto anche il pluricampione mondiale di karate Gino Emanuele Melis, che ha parlato di bullismo e cyberbullismo, soffermandosi sull’importanza del rispetto, dell’empatia e della consapevolezza. Il successo dell’iniziativa apre ora alla possibilità di una nuova edizione. «L’entusiasmo che abbiamo visto - conclude Cocco - ci spinge a continuare, offrendo ai giovani occasioni per esprimersi, divertirsi e stare insieme».

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