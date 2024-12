Un successo i corsi professionali 

Sono tre i corsi formativi appena partiti con i quali prosegue la collaborazione tra il Comune di Domusnovas e l’agenzia Insignia. Una collaborazione che grazie ai corsi finanziati dalla Regione permette di offrire condizioni vantaggiose (rimborso spese di viaggio e retribuzione per le lezioni seguite) tanto che, come in questo caso, i posti non sono stati sufficienti per tutti. Erano 30 i candidati per il corso da 270 ore di “Gestione case vacanze e albergo diffuso” e 15 di loro non hanno trovato spazio. Limitando a 15 i posti disponibili per ogni classe in formazione, sono 3 i candidati rimasti fuori anche dal corso di “Stampa 3D” (270 ore) e vari quelli che contavano nella formazione da 180 ore per divenire “Manutentore del verde”.

«Visti i numeri - annuncia Paolo Zuddas, responsabile dei primi due corsi - contiamo di attivare nuove edizioni degli stage». Partiti contemporaneamente (e ora in fase di formazione on line) i tre corsi hanno visto iscriversi persone dai 20 ai 60 anni, tra le quali anche qualche professionista che mira ad integrare la propria formazione. «Chi si iscrive - spiega Zuddas - ha un interesse diretto: la stampa 3D interessa perché innovativa, la gestione delle case vacanze e la manutenzione del verde hanno attirato chi ha già un immobile di proprietà o un progetto economico che intende sviluppare». I corsi attivati sono stati fortemente voluti dal Comune: «I nuovi profili - spiega l’assessore ai Servizi Tecnologici Fabrizio Saba - potrebbero essere impiegati in alcuni nostri progetti tra i quali quello della creazione dell’albergo diffuso». (s. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA