Un successo del tandem Biden-Trump 

Washington. L’accordo per la tregua a Gaza e la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas è una vittoria per due: il presidente uscente Joe Biden e il suo successore Donald Trump che, sebbene non si sia ancora insediato, da settimane interviene a gamba tesa su vari dossier, compreso il Medio Oriente. Singolare che i due avversari abbiano dato l’annuncio della svolta imminente nello stesso giorno, lunedì. «L’accordo è sul punto di essere chiuso», ha rivelato il commander in chief, che spera di suggellare la sua presidenza con questo successo, pur se tardivo e costato troppe vittime. «Siamo molto vicini», gli ha fatto eco poco dopo il tycoon in un’intervista con Newsmax.

Del resto i rispettivi team per la sicurezza nazionale sono rimasti in stretto contatto e si sono coordinati, dopo un’intesa tra i due leader. L’accordo è frutto di una lunga, instancabile mediazione diplomatica di Biden, del segretario di Stato Antony Blinken, del consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e del capo della Cia William Burns. Un lavoro di 15 mesi che ha provato i rapporti tra Usa e Israele. Ma è plausibile pensare che questi sforzi non sarebbero andati in porto senza il pressing di Trump su Netanyahu e gli ultimatum ad Hamas.

