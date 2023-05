Un Sos dalle città:  «Per proteggerci puntiamo sul verde» 

Il convegno si articola in due sessioni: la prima, ieri nella sala della Camera di Commercio, ha analizzato i rapporti tra l’ordinamento regionale, in particolare quello della Regione Sardegna, e lo Stato. La seconda, invece, oggi nell’Aula Magna dell’Università di Cagliari, si occuperà dell’ambiente nel contesto urbano.

«Il convegno parte da una riflessione che consente di mettere sul tavolo le diverse valutazioni che l’esperienza di ciascun professionista porta», ha detto l’avvocato Benedetto Balletto. «Siamo in un momento di grande difficoltà per la Sardegna in ordine alle proprie potestà legislative. Due gli aspetti fondamentali per il futuro: la necessità di lavorare al risparmio del territorio e alla programmazione urbanistica e paesistica, essenziale per la specialità dell’Isola».

Risparmio del territorio, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico. E ancora, la pianificazione delle città del futuro attraverso un’unica risorsa: il verde. È quanto sta emergendo dal convegno incentrato su diritto, urbanistica e ambiente, organizzato a Cagliari dall’Aidu, l’Associazione italiana di diritto urbanistico.

«Il convegno parte da una riflessione che consente di mettere sul tavolo le diverse valutazioni che l’esperienza di ciascun professionista porta», ha detto l’avvocato Benedetto Balletto. «Siamo in un momento di grande difficoltà per la Sardegna in ordine alle proprie potestà legislative. Due gli aspetti fondamentali per il futuro: la necessità di lavorare al risparmio del territorio e alla programmazione urbanistica e paesistica, essenziale per la specialità dell’Isola».

Regole per l’habitat

Il convegno si articola in due sessioni: la prima, ieri nella sala della Camera di Commercio, ha analizzato i rapporti tra l’ordinamento regionale, in particolare quello della Regione Sardegna, e lo Stato. La seconda, invece, oggi nell’Aula Magna dell’Università di Cagliari, si occuperà dell’ambiente nel contesto urbano.

«Siamo abituati a parlare di ambiente con riferimento alle grandi continuità ecosistemiche, in realtà anche i tessuti e gli agglomerati urbani sono luoghi dove le comunità vivono dentro un habitat e dove i servizi ecosistemici garantiti dal verde, la regolazione dei fenomeni climatici sono sempre più deficitari e sottoposti a pressioni generate dal sistema insediativo», ha spiegato Emanuele Boscolo, presidente Aidu.

«L’urbanistica – ha sottolineato Boscolo – si è sempre occupata delle trasformazioni fisiche e non dei metabolismi e dei funzionamenti urbani: ora deve iniziare a occuparsi anche di dissigillare suoli urbani per ri-naturalizzarli. Le grandi città soffrono di un problema enorme: la bolla di calore umano, e noi abbiamo una sola risorsa, il verde urbano. Impermeabilizzare il suolo, cementificarlo significa non avere più capacità di drenare le piogge, che sono sempre più intense e concentrate».

Il nodo dell’energia

Importante puntare anche sull’efficientamento degli edifici: è fondamentale consumare meno energie per garantire più comfort nei nostri luoghi di vita. Secondo Boscolo «è necessario ripensare le città, i luoghi della trasformazione e della rigenerazione a partire dal trasporto pubblico locale. L’urbanistica dispone di uno strumento: il piano, ma abbiamo bisogno di piani diversi, capaci di una visione ecologica, e non più soltanto insediativa. Col suo piano paesaggistico la Sardegna è stata d’esempio rispetto alla trasformazione dei piani, che devono ora diventare custodi dei beni comuni territoriali, garantendo un’utilità alla collettività intera e non unicamente al rispettivo proprietario».

Entro il 2030 due terzi della popolazione mondiale sarà concentrata in grandi insediamenti urbani, bisogna dunque individuare soluzioni e strumenti, cambiare i piani regolatori e riconoscere che le programmazioni trentennali non sono più adeguate. «L’idea che si potesse progettare e programmare nel futuro a lungo termine, stabilendo la destinazione d’uso dei suoli a distanza di trent’anni, non è più possibile», osserva Paolo Urbani, docente di Diritto urbanistico. «La legislazione sta cambiando perché rende un piano più flessibile, questo non può più prevedere il futuro e, quindi per una serie di parti del territorio, che sono oggetto di trasformazione, bisogna trovare un’intesa con interessi privati per poter trasformare quel territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata