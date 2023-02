Un “sorso” di Ichnusa per Bill Gates 

Una mossa quindi dettata puramente dal senso degli affari del magnate. La passione per la birra, infatti, non gli appartiene: «Quando mi ritrovo a qualcosa come una partita di baseball», aveva ammesso qualche anno fa, «bevo birra light per condividere almeno l’atmosfera con tutti gli altri bevitori di birra. Mi dispiace deludere i veri appassionati».

Gli affari sono molto più importanti dei gusti personali. Lo sa bene Bill Gates, fondatore del colosso informatico Microsoft, per anni uomo più ricco del mondo e ora pensionato e filantropo alla costante ricerca dell’investimento più redditizio: il miliardario infatti, nonostante (per sua stessa ammissione) non sia un grande appassionato di birra, ha appena staccato un assegno da quasi un miliardo di dollari (per l’esattezza 902 milioni di euro) per far suo il 3,8% del pacchetto azionario della Heineken, la multinazionale olandese delle bevande che da quasi quaranta anni detiene anche il marchio dell’Ichnusa, la bionda più famosa e venduta in Sardegna.

Mossa a sorpresa

La maxi operazione finanziaria è stata conclusa quasi a sorpresa con l’acquisto di 6,65 milioni di azioni di Heineken Holding a titolo individuale a cui si aggiungono altri 4,18 milioni di azioni incamerate da Gates attraverso la fondazione il Bill & Melinda Gates Foundation Trust , la realtà benefica attraverso la quale l’ex manager e consorte hanno deciso da qualche anno di distribuire parte della loro incalcolabile ricchezza in iniziative senza fini di lucro.

L’acquisto ha comunque tutti i contorni della speculazione. Il fondo, seppure con lo scopo di agevolare attività di beneficenza, ha infatti come obiettivo quello di mantenere il capitale da investire.

Una mossa quindi dettata puramente dal senso degli affari del magnate. La passione per la birra, infatti, non gli appartiene: «Quando mi ritrovo a qualcosa come una partita di baseball», aveva ammesso qualche anno fa, «bevo birra light per condividere almeno l’atmosfera con tutti gli altri bevitori di birra. Mi dispiace deludere i veri appassionati».

Gli analisti più attenti hanno però notato come la compravendita sia stata contemporanea alla vendita massiccia di azioni Heineken da parte Fomento Economico Mexicano SAB , azienda messicana famosa anche per essere l’imbottigliatrice officiale della Coca Cola nel Paese centroamericano.

Successo sardo

Il mercato della birra a conti fatti si conferma terreno sempre più propizio per buoni affari: i consumi dopo la pandemia hanno ripreso i livelli normali e ormai si dirigono verso nuovi record. E se l’Heineken spadroneggia nel mondo come dominatore del settore lo deve nel suo piccolo anche al successo riscosso dall’Ichnusa in Italia. Il marchio sardo è stato rilevato dagli olandesi nel 1986 e da allora è stato un continuo inanellare di primati commerciali. Dallo stabilimento di Assemini di oltre 160mila metri quadri escono ogni anno quasi un milione di ettolitri di bionda.Una briciola in realtà rispetto all’universo comandato dal marchi Heineken che ha ormai tentacoli in 170 Paesi, con 250 diverse etichette e un fatturato annuo di circa 21 miliardi di dollari.

