Un sorriso per i piccoli pazienti 

Riccardo, 7 anni, gira più volte intorno ai carrelli, colmi di doni. È indeciso, ispeziona accuratamente le scatole, le solleva e poi le appoggia. Sembra proprio non riuscire a scegliere, finché non spiega il motivo di tanta esitazione: «Stavo cercando un pupazzo per fare un regalo al mio cane». Anche Virginia, che di anni ne ha 13, cerca qualcosa che non è per sé. Vuole solo una bambola per la sorellina, che la aspetta presto a casa. È il cuore grande e puro dei bambini ricoverati all’ospedale Microcitemico di Cagliari, che ieri hanno ricevuto una visita speciale. Trovandosi costretti a trascorrere il Natale lontano da casa, pur circondati dall’affetto dei familiari, sono stati raggiunti da babbo natale e i suoi aiutanti elfi direttamente nelle proprie camere di ospedale.

L’iniziativa

La campagna “Fai sorridere un bambino” è organizzata dall’associazione di volontariato Charlibrown di Monserrato, in collaborazione con l’associazione Is Carrettoneris de Pauli e il Centro medico Elica. Nell’ultimo mese, grazie alla generosità di tanti, i volontari hanno raccolto centinaia di doni che sono stati poi distribuiti ai bimbi ricoverati. Puzzle, bambole, giochi da tavolo, colori e costruzioni per i più piccoli, borsette, trucchi, pantofole, custodie per cellulare per i ragazzi a ridosso della maggiore età. Si è pensato proprio a tutti, anche alla piccola Claudia, di appena due mesi, che ha ricevuto un paio di scarpine rosa su misura. Un viaggio per i reparti del Microcitemico, dalla pediatria alla neuropsichiatria, diabetologia, oncoematologia, centro trapianti e reparto talassemie, regalando sorrisi a tantissimi bimbi che con grande sorpresa hanno potuto vivere un momento di allegria. Qualcuno di loro, più timido, è stato quasi incredulo di poter scegliere un giocattolo. Altri, invece, alla vista di babbo natale non hanno potuto far altro che precipitarsi ad abbracciarlo. Una serie di pensierini è stata preparata anche per le mamme e i papà che ogni giorno trascorrono le giornate in reparto. «Il regalo lo hanno fatto loro a noi: vedere i sorrisi dei bambini e dei loro genitori ci ripaga veramente di tutto», le parole di Manuela Ambu, presidente dell’associazione Charlibrown, che organizza distribuzioni di regali negli ospedali dal 2016. «Nei prossimi giorni andremo anche in strutture protette per distribuire ulteriori doni, vedere i bimbi felici è sempre un momento meraviglioso».

La Guardia Costiera

Anche il personale della Capitaneria ieri ha regalato un sorriso ai piccoli pazienti del Brotzu. I militari, e lo stesso comandante, il contrammiraglio Giovanni Stella, hanno consegnato i doni, accompagnati dalla direttrice generale dell’ospedale, Agnese Foddis. L’iniziativa è stata il frutto di una raccolta fondi organizzata dalla Direzione marittima (coinvolti tutti gli uffici, da Bosa ad Arbatax) con l’obiettivo di regalare un «sorriso e un momento di benessere e felicità ai bambini e alle loro famiglie che trascorreranno questi giorni di festa in ospedale».

RIPRODUZIONE RISERVATA