Un sorriso in più, in mostra le emozioni dei ragazzi speciali 

L’arte da voce alle emozioni dei ragazzi dell’associazione Un sorriso in più. Nella suggestiva cornice della piazzetta dei Limoni, è stata allestita la mostra #Sipuofare. Le emozioni sono il filo conduttore delle opere e la forza motrice per raggiungere piccoli e grandi risultati. Ogni opera ha un tema, una caratteristica, una particolarità, un’emozione di uno degli autori: Luisa, Elisabetta, Maria Ausilia, Giampaolo, Matteo. Francesca Aresu e Valeria Tangianu, ideatrici e referenti del progetto, sono soddisfatte del lavoro. «La mostra è andata bene, ha superato le nostre aspettative confermando che Lanusei è interessata alle esperienze che riguardano l’arte. #Sipuòfare vuole comunicare che ognuno di noi con le sue differenti abilità, con impegno e determinazione può raggiungere obiettivi importanti». E spiegano: «Durante il percorso di creazione dei quadri, che hanno voluto rappresentare dimensioni particolari come la sensibilità, l’importanza della routine o la gestione delle emozioni stesse, parlare di emozioni con i ragazzi è stato fondamentale». Presente anche l’amministrazione. La vice sindaca Maria Tegas spiega: «Sono iniziative che mettono in luce il fermento che c’è nella comunità, quel mondo legato al terzo settore che è vivace e sempre in movimento». (p. cam.)

RIPRODUZIONE RISERVATA