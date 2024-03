Un sorpasso vietato e poi la strage sulla Sassari-Alghero 

Nella foto del profilo social di Christian c’è anche la sua Chiara che fa le linguacce. I due giovanissimi fidanzati se ne sono andati insieme, domenica sera, nel terribile incidente sulla statale 291, all’altezza di Tottubella, quando una Mercedes è sbucata da un dosso sulla loro corsia, con i fari puntati contro il parabrezza della piccola Fiat 600 sulla quale i ragazzi viaggiavano verso Alghero.

Nel frontale sono morti tutti. Chiara Urgias, 17 anni da compiere, Christian Foddai 20 anni e l’autista del suv, Antonio Luigi Murineddu, 41 anni, meccanico di motori nautici, tutti nati a Sassari. Una terza macchina, una Fiat 500, è piombata addosso alle altre due ormai ridotte a un cumulo di lamiere contorte. A bordo una famigliola: un uomo di 50 anni di Sassari, una donna di 48 anni di Carbonia e la loro figlia di dieci anni. Sono stati subito trasportati al Santissima Annunziata di Sassari, fortunatamente fuori pericolo.

L’inchiesta

Sul disastro è stata aperta una inchiesta. I corpi di due delle tre vittime si trovano nella camera mortuaria dell’ospedale di Alghero, una invece è già stata trasferita all’istituto di Medicina legale di Sassari, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il pm Angelo Beccu ha disposto l’esame esterno sui corpi ma, se necessario, si procederà anche con le autopsie.

Le auto, o quel che rimane, sono state poste sotto sequestro e affidate a un deposito autorizzato. I carabinieri di Alghero devono ancora chiarire la dinamica della tragedia e per questo anche ieri hanno sentito alcuni testimoni. Appare sempre più plausibile che all’origine dello scontro frontale tra la Mercedes e la Fiat 600 ci sia stato un sorpasso azzardato. Alcuni automobilisti avrebbero riferito agli inquirenti di manovre ad alta velocità, con la Mercedes che avrebbe superato la fila di macchine incolonnate lungo la vecchia strada a due corsie tra Sassari e Alghero. Davanti al suv in manovra di sorpasso, c’era un’altra macchina che è riuscita a rientrare in tempo, prima di un dosso. La Mercedes invece avrebbe proseguito per poi entrare in collisione contro l’utilitaria. Uno schianto fatale al chilometro 1,600 della statale.

Il dolore

La disperazione è enorme per le famiglie colpite dal lutto. In casa di Christian come in quella della sua fidanzatina. La mamma di Chiara Urgias è una delle fondatrici dell’organizzazione no profit Emporio della Solidarietà, molto attiva nella parrocchia del Sacro Cuore. «L’Emporio è una famiglia e come famiglia condivide le gioie e anche i dolori», scrivono i soci. «Oggi per noi è un giorno triste, perché piangiamo la tragedia che ha colpito Simona. Non ci sono parole in questi momenti».

Antonio Luigi Murineddu era conosciuto anche a Porto Torres e Stintino, tra gli addetti ai lavori nel settore della motoristica navale di cui era un vero esperto. «Ho perso un amico, un giovane professionista intelligente e bravo nel suo mestiere. Lo avevo conosciuto durante un corso regionale di formazione nautica all’Università di Sassari, aveva abbandonato la facoltà di Architettura di Alghero approcciandosi bene a questa attività. Una vera tragedia che ci ha colpito profondamente». Alessandro Polese, responsabile della Cantieristica Fratelli Polese a Porto Torres, ricorda così il 41enne conducente della Mercedes, morto domenica sera. «Un vero dramma per noi che lo conoscevamo bene, così come era noto per le sue qualità di tecnico della nautica anche a Stintino e ad Alghero, – aggiunge Angelo Colombino, responsabile tecnico di Impremare – una persona umile e buona».

