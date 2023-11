«Un sondaggio per il candidato migliore» 

Nel centrodestra se ne parla da tempo e oggi il Grande centro lo dice a chiare lettere: le Regionali le vince il presidente, serve quindi un candidato in grado di fare la differenza. Come trovarlo? Commissionando un sondaggio. «Bisogna avere il coraggio di dirlo», spiega il consigliere di Alleanza Sardegna Giovanni Satta, «sulla base della legge elettorale vigente viene premiato il candidato più forte, ma i nomi sinora considerati non danno certezze, lo constatiamo girando l’Isola in lungo e in largo e parlando ogni giorno con la gente». Dunque: il Grande centro non pensa che Paolo Truzzu (FdI) o l’uscente Christian Solinas siano automaticamente vincenti. Per questo, propone Satta, «facciamo un sondaggio da cui si possano trarre indicazioni su colui che i sardi ritengono più adatto a guidare il centrodestra e a interpretare al meglio i programmi. Sia FdI che Lega dovrebbero essere più responsabili e accettare che si proceda in questo senso».

Satta ricorda anche quello che accadde nel 2014 quando il centrodestra si trovò a perdere nonostante liste più forti e più votate. Inoltre, bisogna evitare di essere tratti in inganno dalla divisione delle sinistre: «Nel 2014 si presentò Michela Murgia che prese una marea di voti tolti alla sinistra, ma ugualmente vinse Pigliaru».

Intanto, FdI mantiene l’iniziativa. Dopo aver convocato il tavolo di venerdì scorso, ha invitato le altre forze politiche a indicare ognuna un nome per la costituzione di un gruppo di lavoro che dovrà scrivere il programma del centrodestra.

Lo snodo nazionale

Sullo sfondo, resta la certezza che la parola definitiva sul candidato, o almeno sul partito che lo dovrà indicare, spetta al tavolo nazionale. Due giorni fa le indiscrezioni romane raccontavano di trattative paralizzate per le tensioni tra FdI e Lega in Trentino, ma soprattutto per la difficoltà di trovare un equilibrio tra i desiderata dei partiti nelle cinque regioni al voto (Sardegna, Basilicata, Abruzzo, Umbria e Piemonte). Le cose non sono cambiate. Il nodo vero è la Basilicata: Forza Italia vuole confermare l’uscente Vito Bardi, FdI non ne vuole sapere e punta alla candidatura di un leghista. Se il Carroccio prendesse la Basilicata, sarebbe più facile per Paolo Truzzu ottenere l’incarico di guidare la coalizione in vista delle Regionali sarde.

Tra il sindaco di Cagliari e il governatore uscente è in corso una vera e propria battaglia di nervi che rispecchia la dialettica a livello nazionale: se la Lega spinge per la conferma degli uscenti, compreso Solinas, FdI non perde l’occasione per ricordare che non esiste alcuna regola del genere e che in Sicilia l’uscente Musumeci fu costretto a fare un passo indietro per lasciare spazio all’attuale governatore. (ro. mu.)

