«Un solo mercato in piazza Italia» 

In vent’anni la crisi in corso e i continui trasferimenti degli spazi dedicati alle bancarelle da parte delle amministrazioni hanno portato i venditori ambulanti ad abbandonare la città alla ricerca di luoghi più sicuri e stabili dove vendere i propri prodotti. Così a Nuoro, gli ambulanti rimasti sono pochissimi, divisi tra il mercato non alimentare del venerdì e quello del sabato, senz’altro di maggior richiamo. Ora spunta l’idea di proporre un’unica giornata, il sabato, per tutti i venditori con il fine di coinvolgere nuovamente anche la clientela ormai sempre più indirizzata verso il commercio online.

L’iniziativa

I consiglieri comunali Giovanni Dettori, Narciso Guria e Emilio Zola propongono con una mozione, al sindaco Andrea Soddu e al presidente del Consiglio comunale Sebastian Cocco, l’unificazione dei due mercati. «Gli operatori commerciali del mercato settimanale non alimentare del venerdì hanno richiesto l’unificazione con il mercato alimentare del sabato, entrambi in piazza Italia - spiegano -. Considerato l’esiguo numero di operatori, il limitato numero di soggetti acquirenti e il ruolo dei mercati per la vita sociale della città, chiediamo lo spostamento del mercato del venerdì a quello del sabato in piazza Italia con un prolungamento in via Brigata Sassari e di rispettare le volontà degli operatori commerciali. Siamo aperti al dialogo con tutte le forze politiche per eventuali emendamenti».

La Giunta

L’assessora alle Attività produttive, Grazia Mele, afferma: «Stiamo lavorando su questo fronte già da un po’. Sentiti gli operatori e ultimata la nuova pianta del mercato, mancano giusto gli ultimi atti della polizia locale per la nuova ordinanza del traffico. Si tratterà di una unificazione in via sperimentale, in attesa dell’approvazione del nuovo regolamento (che stiamo già predisponendo) col quale verrà rinnovata tutta la disciplina sul commercio su suolo pubblico e darà un nuovo slancio ai mercati».

Dibattito

Il consigliere comunale Francesco Guccini è d’accordo sulla ripresa: «Ferma restando l’utilità dell’unificazione dei mercati, sia perché sono pochi gli stalli occupati, sia per il ruolo sociale e aggregante che svolgono (non dimentichiamo che Nuoro è una delle poche città capoluogo a non avere un mercato civico, cosa grave), la delibera di Consiglio con la quale si stabiliva di unificare il mercato del sabato con quello non alimentare del venerdì, entrambi in piazza Italia, risaliva al 10 giugno 2016. Sono trascorsi quasi otto anni. Con la delibera di Giunta del 27 maggio 2022, e grazie all’impegno dell’ex assessora Eleonora Angheleddu, venivano decisi gli indirizzi. Da gennaio a oggi non si comprende quale sia la visione politica su commercio e attività produttive della giunta Soddu. Auspico una soluzione il prima possibile, votando lunedì la mozione. Ne va della sopravvivenza del mercatino e delle famiglie che da quello vivono».

Gli ambulanti

Il rappresentante provinciale Anva Confesercenti, Roberto Stara, afferma: «Sono d’accordo con l’unificazione a patto che si salvaguardino i diritti acquisiti dei venditori. Non è detto che chi ora dà disponibilità il venerdì sia disponibile anche il sabato e, dopo anni, non andrebbero tagliati fuori. L’amministrazione dovrebbe individuare due o tre luoghi e far scegliere ai mercanti dove stare. Se l’alternativa non è di gradimento, i venditori possono decidere di non venire più, non il Comune. Negli anni gli esperimenti hanno portato come risultato la morte del commercio ambulante a Nuoro».

