Un solo medico, al Pronto Soccorso eterna emergenza 

Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II di nuovo in sofferenza, il presidio della medicina di emergenza urgenza di Olbia continua ad affrontare situazioni ad alto rischio. Nei giorni scorsi, il Pronto Soccorso ha potuto contare per diverse ore su un solo specialista. Una circostanza che è a conoscenza del vertici della Asl e delle organizzazioni sindacali. La presenza dei medici “a gettone” e la disponibilità di altri specialisti (che arrivano in supporto da altri reparti) non risolve il problema dell’organico ormai insufficiente. Il dato nuovo, rispetto al passato, è che con la fine del periodo più difficile dell’anno, ossia la stagione estiva, la situazione non si è normalizzata.

Le organizzazioni sindacali hanno inviato una lettera, una sorta di ultimatum, al direttore generale della Asl, Marcello Acciaro. I rappresentanti del personale medico chiedono l’avvio di un confronto, su basi nuove, riguardo alla riorganizzazione della rete ospedaliera. Alla luce di quanto sta avvenendo, le sigle confederali e gli autonomi chiedono una revisione radicale del piano delle cosiddette piattaforme (fusione dei reparti) per Olbia,Tempio e La Maddalena. Se non dovesse avvenire, i sindacati annunciano una nuova iniziativa con il coinvolgimento della Prefettura di Sassari. Secondo le organizzazioni sindacali stanno venendo meno alcuni presidi fondamentali per garantire le prestazioni sanitarie più importanti.

Buone notizie, invece, su fronte dei pagamenti delle prestazioni aggiuntive extra orario (anche per il periodo dell’emergenza pandemica) e dei premi di produttività. Nel corso di una riunione tenuta ieri pomeriggio, la Asl ha confermato di avere a disposizione le risorse per chiudere la vertenza che va avanti da mesi e che riguarda centinaia di lavoratori.

