Un solo mandante dietro i raid? 

Tanti attentati incendiari e un solo mandante, è la tesi di fondo di un’inchiesta aperta dalla Procura di Tempio (e affidata ai Carabinieri) su una serie di raid intimidatori, tutti avvenuti a Olbia negli ultimi mesi. Stando a indiscrezioni, i magistrati stanno acquisendo elementi e informazioni su almeno due persone, ben note alle forze dell’ordine, che avrebbero ordinato le spedizioni punitive consistite nella completa distruzione delle auto delle vittime, in qualche caso mezzi di grande valore. Alla base degli attentati ordinati dai presunti “boss” ci sarebbero le ferree regole imposte a piccoli pusher e consumatori, soprattutto di cocaina, inseriti in una rete organizzativa dello spaccio cittadino controllata e gestita con pugno di ferro. Non è escluso che nelle prossime settimane il fascicolo possa passare ai magistrati della Dda di Cagliari. In realtà, i pm della Direzione distrettuale antimafia conoscono molto bene, perché se ne sono occupati a lungo in altre inchieste, almeno due dei capi della presunta organizzazione che sta imperversando in città da mesi.

Chi sbaglia paga

Nell’arco di meno di un anno a Olbia sono state distrutte dalle fiamme una decina di auto, ovviamente non tutti gli episodi segnalati alle forze dell’ordine rientrano nella casistica al centro dell’inchiesta sulle rappresaglie imposte dai “boss” locali. Ma, stando alle indagini in corso, per diversi raid è necessaria una lettura non parcellizzata dei fatti. Le vittime sarebbero state minacciate e avvertite da personaggi che hanno agito per conto dei “capi” della rete di spaccio. La loro “colpa” è quella di non avere rispettato le regole sulla tempistica e la logistica di pagamenti e consegna della cocaina. Stando a indiscrezioni altri episodi, pesantissime minacce e aggressioni anche fisiche, non sarebbero stati denunciati alle forze dell’ordine per paura. La pressione sulle vittime è notevole e la “sanzione” è quasi sempre certa.

I precedenti

Uno dei presunti “boss” ha un curriculum che conferma la propensione a organizzare con regole dure il traffico di cocaina nell’area della città gallurese. In passato gli sono stati attribuiti anche attentati dinamitardi e ferimenti di persone, con armi da fuoco, a scopo intimidatorio. Per molte persone gli ultimi mesi a Olbia sono stati di angosciosa attesa di rappresaglie.

