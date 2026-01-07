Un solo grido: «Viva Bea, Bea Vive» 

Nel giorno dell’Epifania, l’Audax Pallavolo di Quartucciu ha giocato quella che da tempo è la sua partita più importante. Nessun punto in palio, nessuna competizione, ma una giornata dedicata a Beatrice Lopez, la giovane pallavolista scomparsa undici anni fa dopo una lunga lotta contro il male che l’ha portata via.

Il ricordo

Quattro società si sono riunite per partecipare al Memorial “Viva Bea, Bea Vive”, nel palazzetto che oggi porta il suo nome, con le sue foto presenti in tutto l’impianto. Un appuntamento che va oltre lo sport e che racconta una storia ormai unica con quella della società. «Il Memorial è una festa in ricordo di Bea, un evento per ricordarla e far conoscere la sua grande forza», ricorda la presidente Luisa Serra. Beatrice giocava da titolare centrale, mentre per mesi la malattia avanzava senza ancora un nome. «Aveva una caviglia sempre gonfia, continui accessi al pronto soccorso. Poi è stato scoperto il male. Abbiamo vissuto tutto in prima persona, come società e come famiglia». Un anno di ospedale e palestra, di cure e allenamenti, di presenza costante. «Veniva anche in sedia a rotelle, si faceva spingere fino alla rete. Non ha mai mollato, nemmeno quando non aveva più forze. Il suo coraggio è un esempio per tutti».

Il Memorial nasce l’anno successivo, inizialmente in forma raccolta, nella scuola che frequentava. Poi una scelta naturale: intitolare a lei il palazzetto. «La storia di Bea è la storia dell'Audax, e la storia dell’Audax è la storia di Bea – dice Luisa Serra –. In due anni di malattia è stata un esempio di forza per tante persone. Beatrice è il simbolo dei giovani e dello sport a Quartucciu. È la nostra guerriera».

La mamma

Un’emozione forte soprattutto per Marianna Melis, mamma di Beatrice: «Bea lasciava il segno, era tenace, ben voluta da tutti. Rivederla negli occhi di queste ragazze mi commuove ogni anno. Sino all’ultimo secondo ha rassicurato tutti dicendo che stava bene, perché lei era così, sempre positiva. Abbiamo avuto la fortuna di avere vicino le persone giuste, ci hanno aiutato a ricordarla. Elisabetta Contini e Paolo Ligas sono presenti tutti gli anni. È un grande segno d’affetto. Nella sua assenza Bea è presente, e questo mi aiuta a tenerla sempre viva. Riesce a fare parlare di lei anche quando non c’è: era la mia forza, era toghissima. “Viva Bea, Bea vive” non è solo un motto: è quello che accade qui, ogni anno».



