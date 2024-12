Un solo genitore alla recita di Natale 

La stavano aspettando da giorni, la recita di Natale, i bambini della scuola primaria di via Fieramosca, ma oggi che è arrivato il gran giorno, tra il pubblico potranno avere soltanto la mamma o il papà. O, se vorranno, il nonno o la nonna. Per via dei pochi spazi disponibili, la scuola è stata costretta ad applicare delle restrizioni consentendo l’accesso a un solo genitore o parente per bambino. Una scelta obbligata, che però ha fatto storcere il naso ai genitori che si aspettavano di poter accompagnare insieme i propri figli.

La nota della direzione

La circolare è arrivata a sorpresa, martedì mattina. «Tenuto conto della capienza degli spazi disponibili sarà consentito l’ingresso per assistere alle attività a un genitore delegato per volta, secondo gli orari indicati». A spiegare la questione è la dirigente dell’istituto comprensivo 5 Aurelia Orrù: «Sarebbe bello avere un teatro per ospitare tutti, ma così non è, e si fa quel che si può. Noi avremmo fatto un’unica iniziativa con gli alunni di tutti i plessi ma non è possibile. Bisogna accontentarsi e godersi la festa. È già un miracolo se riusciamo a mettere insieme i bambini di due plessi». E comunque, sottolinea, «i nostri piccoli sono tutti concentrati per un Natale solidale: sotto gli alberi addobbati hanno messo i doni per i coetanei meno fortunati, e i bambini di via Alghero ripeteranno anche quest’anno il recital “Natale alla finestra “, animando la mattinata della casa di riposo Alba».

La delusione

Resta però l’amarezza dei genitori. Dice Roberto Pala: «L’anno scorso avevano fatto la recita in due tranche in modo da starci tutti, quest’anno invece un solo turno». E ancora Roberto Matta, «si parla tanto di parità tra i genitori e invece o uno o l’altro, non mi sembra che vada bene. Il fatto che l’anno scorso venissero organizzati due turni per permettere sia alle mamme che ai papà di partecipare alla recita, rende ancora più incomprensibile questa decisione. E in più la comunicazione arriva soltanto due giorni prima». Considerando poi, «che la recita di Natale è un momento di grande importanza emotiva per i bambini e per le famiglie, dovrebbe essere organizzata con maggiore attenzione e sensibilità verso le esigenze delle famiglie». Marcella Piras sottolinea come, «il malcontento sia di tantissimi genitori. Per un motivo o per l’altro, ci si ritroverà a dover spiegare ai bambini perché mamma e papà non possono essere presenti entrambi».

