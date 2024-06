Un solo fendente al cuore dopo la lite nel pub: così è morto Fabio Piga  

Il coltello d’acciaio era nel bagno del pub e serviva quasi certamente per il “taglio” della cocaina. E la droga sarebbe il motivo dell’intervento di Fabio Piga, il 37enne, ex carabiniere, ucciso con un fendente all’interno del Doganel di via Caprera, a Cagliari. Avvisato di alcuni movimenti strani nel bagno, lui che nel locale era di casa (qui lavora anche la fidanzata Silvia), è entrato per allontanare un ragazzo e Yari Fa, il diciannovenne ora in carcere per omicidio volontario. Il primo è uscito dopo che della polvere bianca è caduta a terra, mentre Fa non ha gradito l’intrusione. E c’è stata una colluttazione con Fa che ha impugnato il coltello, sferrando il colpo mortale. L’autopsia sul corpo di Piga, svolta ieri dal medico legale Roberto Demontis e durata quasi quattro ore, ha confermato che il fendente è stato uno solo: al torace, ha colpito il cuore. Inutili i soccorsi.

Udienza di convalida

Erano le tre della notte tra sabato e domenica quando una giornata di festa e divertimento si è trasformata in tragedia. Piga è morto davanti allo sguardo della fidanzata, che nel fine settimana lavora come cassiera nel pub, e dei tanti amici presenti nel locale (ora sotto sequestro), compresi i gestori e responsabili ancora sconvolti per quanto accaduto. Il diciannovenne è stato bloccato, a fatica, all’interno: ha riportato alcune ferite. Gli agenti delle volanti sono arrivati occupandosi dei primi importanti accertamenti, insieme agli investigatori della Squadra Mobile. Fa (assistito dagli avvocati Pierandrea Setzu e Sara Battolu) è stato accompagnato in questura: qui ha saputo della morte di Piga. Poi il trasferimento in carcere, su disposizione del pm Marco Cocco. Il coltello in acciaio, sporco di sangue, è stato sequestrato così come un altro coltello da cucina e gli indumenti di Fa, alcuni sporchi di sangue. Oggi, alle 12, si terrà l’udienza di convalida davanti al gip Michele Contini. Da capire se risponderà alle domande del giudice dopo le dichiarazioni spontanee fatte nel primo interrogatorio: ha spiegato di aver trovato il coltello in bagno, di aver avuto paura e agitando il coltello di aver colpito quasi a caso.

Il dolore

La fidanzata Silvia Perra, sotto choc, affida ai social il suo dolore: «Ti amo e ti amerò sempre», accompagnando la frase con una serie di foto insieme al suo “Fabione”. Poi la foto di uno dei tanti bigliettini che scriveva al fidanzato: “Cercherò con ogni energia di renderti felice e fiera del nostro rapporto. Che a costruzione del nostro futuro non abbia mai fine”. «Era uno dei tanti nostri bigliettini che ci lasciavamo sul tavolo di casa, così che al nostro risveglio avremmo avuto la nostra certezza: noi. Che la costruzione del nostro futuro non abbia mai fine: e io ora non so come fare».

Il funerale

La famiglia della vittima è stata sommersa d’affetto e vicinanza da parte di tutti: impossibile contare i messaggi arrivati per ricordare un ragazzone di quasi due metri che si faceva voler bene da tutti. In particolare dall’Arma: Fabio (un passato anche da giocatore di pallanuoto) ha lavorato nella compagnia dei carabinieri di Isili, il padre Pier Mario – ora in pensione – nei corpi speciali. «Fabio era buonissimo e un gran lavoratore. Siamo distrutti», il messaggio della famiglia del 37enne che si prepara per l’ultimo saluto al gigante buono.

RIPRODUZIONE RISERVATA