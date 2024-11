Un solo colpo fatale per il sartigliante 

Una sola fucilata. Un colpo al basso ventre che non ha lasciato scampo a Filippo Vidili. Sono questi i primi riscontri emersi dall’autopsia sul corpo del 50enne, ucciso venerdì scorso durante una battuta di caccia nelle campagne di Sedilo. Per il tragico incidente è indagato Marco Solinas, 43 anni avvocato di Capoterra, fratello dell’ex presidente della regione Christian Solinas. L’accusa è omicidio colposo.

L’autopsia

L’autopsia, effettuata ieri dal medico legale Roberto Demontis al Brotzu di Cagliari, ha confermato quanto emerso nell’immediatezza: un’unica fucilata si è rivelata fatale per il maniscalco ed ex presidente dell’associazione cavalieri della Sartiglia. Vidili è stato ferito al basso ventre ed è morto per l’emorragia causata dalle gravissime lesioni interne. Secondo i primi riscontri è stato un colpo diretto. Nessun rimbalzo, una palla singola con una potente forza penetrativa, il che fa ipotizzare che la fucilata sia stata esplosa a una distanza di circa 40/60 metri. Il proiettile è stato trattenuto dalle ossa del bacino, sono state effettuate anche alcune radiografie per chiarire ulteriormente il quadro. All’autopsia erano presenti anche i consulenti Francesco De Stefano nominato dall’indagato (difeso da Gian Mario Fattacciu), Camilla Gozzelino e Alberto Chighine nominati dai legali delle parti offese (l’avvocato Gianluigi Mastio che tutela la moglie e la figlia di Vidili, Mario Gusi per il padre, il fratello e la sorella).

L’inchiesta

Le indagini, coordinate dalla pm Silvia Mascia, vanno avanti. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze dei cacciatori che stavano partecipando alla battuta di apertura della stagione di caccia grossa. Inoltre sono stati effettuati accurati sopralluoghi nelle campagne fra Sedilo e Borore e nei prossimi giorni sono previsti accertamenti balistici sui tre fucili sequestrati (quello di Vidili, di Solinas e di un altro cacciatore che si trovava in una postazione vicina alla loro), saranno effettuate comparazioni fra il proiettile estratto e quelli delle altre armi. La salma di Filippo Vidili intanto è stata restituita alla famiglia, domani a Bosa l’ultimo saluto.

L’incidente

Un’indagine articolata per fare piena luce su quanto accaduto nel giorno di Ognissanti in località su Padru. Vidili insieme ad altri cacciatori del Cagliaritano era ospite della compagnia su Sirbone, guidata dal capocaccia Costantino Salaris; conosceva bene l’ambiente sedilese e spesso veniva invitato dagli amici per le battute di caccia. E così è accaduto anche venerdì scorso quando intorno alle 16.45 la giornata si è trasformata in tragedia: il cinghiale sbucato all’improvviso ed ecco tre fucilate esplose in sequenza. Una finisce su una roccia, una a vuoto e una centra il 50enne che ha solo il tempo di rivolgersi verso il compagno «mi hai sparato» e poi accasciarsi al suolo. Al vaglio le testimonianze dei tre cacciatori che, oltre a Vidili, erano nelle postazioni vicine e hanno assistito alla scena. Sembra che all'inizio della battuta fosse stato dato l’ordine di non sparare per evitare rischi ma, al passaggio del cinghiale, i piani iniziali sarebbero saltati e qualcuno avrebbe sparato. Ora sarà compito degli inquirenti accertare i vari aspetti e le responsabilità.

