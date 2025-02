Un solo caso nell’Isola nel 2024 

Quanti casi nel mondo?

Dal 2023 sono in aumento i casi di morbillo nel mondo. Nella Regione Europea i Paesi più colpiti sono il Kazakhistan, l’Azerbaijan, la Russia, il Kyrgyzstan e la Romania. In Italia tra gennaio 2023 e luglio 2024 si è registrato un progressivo incremento con un picco di 180 casi ad aprile 2024. Diciassette regioni hanno segnalato casi, di cui l’82% in sole sei regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia). La Sardegna un solo caso mentre il Lazio seguito dall’Abruzzo e dall’Emilia hanno la maggiore incidenza. In generale il 90% dei casi non era vaccinato. L’arma più efficace per la prevenzione è la vaccinazione. Due dosi danno una protezione del 97%.