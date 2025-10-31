VaiOnline
tennis.
01 novembre 2025 alle 00:24

Un solido Sinner travolge Shelton:  è in semifinale 

Parigi. Un altro passetto verso il trono. Jannik Sinner non si ferma e approda per la prima votla in carriera alle semifinali del Masters 1000 di Parigi (la 43ª in un torneo Atp, record italiano), da quest’anno di casa alla Defense. L'azzurro batte in due set lo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 6-3, 6-3 e infila la 24ª vittoria consecutiva su cemento indoor. Se sarà capace di vincere i prossimi due incontri, avrà la certezza di presentarsi alle Nitto Atp Finals di Torino non soltanto da campione uscente ma anche da numero 1 del mondo. La prima, già oggi (ore 17), contro Sascha Zverev che ha battuto in tre set Daniil Medvedev per 2-6, 6-3, 7-6 (5).

Le parole

Lui però non vuole guardare troppo avanti: «Adesso non penso alla classifica. Sono conseguenze di come uno gioca: si va giorno per giorno», dice in campo dopo aver sbrigato la pratica con il talentuosissimo americano. «Ci sono sfide difficili che mi aspettano ma quello che succede, succede. È una stagione lunga con bellissimi risultati e nessuno di questi si deve dare per scontato. Sono contento della situazione nella quale mi trovo». Con lo statunitense «è stata una partita davvero difficile», spiega ancora l'altoatesino. «Lo si sapeva già alla vigilia. A volte non c'è tanto controllo perché lui serve bene ma oggi penso di aver risposto bene. Ho giocato in modo solido ed aggressivo. Sono molto contento. Ora vediamo cosa succederà... la prossima partita sarà molto fisica».

Rischio Musetti

Dall’altra parte del tabellone, continua l’irresistibile ascesa del canadese Felix Auger Aliassime. Battendo il monegasco Valentin Vacherot (che intanto lunedì farà il suo ingresso nella top 30 mondiale) per 6-2, 6-2, non soltanto ha raggiunto le semifinali ma si è portato a 90 punti da Lorenzo musetti nella corsa all’ultimo posto utile per le Atp Finals. Se oggi alle 14.30 batterà Alexander Bublik (che ha superato Alex de Minaur per 6-7, 6-4, 7-5 ed è a sua volta in corsa) lo supererà di 160 punti. Nella speranza che il rivale non vinca il torneo (e neppure quello di Metz), il carrarino si è iscritto al torneo 250 di Atene, dove dovrebbe esserci anche Djokovic e dove spera di trovare i punti per andare a Torino non da riserva.

