Un solido Sinner schiva in Olanda l’insidia Monfils 

Rotterdam. Jannik Sinner schiva a Rotterdam l’insidia Monfils battendolo in tre set (6-3, 3-6, 6-3) e vola così ai quarti di finale. Gara subito in discesa per l’altoatesino, bravo a gestire la pressione del francese nel secondo set e chiudere poi il match con autorità. Affronterà ora il redivivo canadese Milos Raonic (ex n. 7, ora 309 del mondo) che ha superato a sua volta con un doppio 6-4 il discontinuo ucraino Alexander Bublik. Fuori anche Hubert Hurkacz (4). Il polacco, come Lorenzo Musetti, si è fatto sorprendere dall’olandese Tallon Griekspoor (addirittura tre tie-break).

Il tabellone del torneo dell’Olanda Meridionale, ieri ha perso un pezzo pregiato anche nella parte opposta. Il danese Holger Rune, numero 3 del seeding, si è arreso in tre set (6-4, 1-6, 6-3) all’ucraino Alexander Shevchenko, che adesso sfiderà Grigor Dimitrov. L’ultimo quarto è De Minaur-Rublev.

Bravo Vavassori

A Buenos Aires (terra battuta), bella vittoria di Andrea Vavassori, 6-4, 7-5 al serbo Laslo Djere, 35 Atp. L’azzurro, numero 152, è in rotta di collisione con il n. 1 del tabellone, Carlos Alcaraz (che ieri notte affrontava Ugo Carabelli). Nella notte Luciano Darderi ha affrontato l’altro argentino Sebastian Baez.

Nadal rinvia

Intanto Rafael Nadal ha rinunciato al Qatar Open, torneo Atp 250 che inizia lunedì a Doha, al quale era iscritto. L'ultima apparizione, dopo quasi un anno di stop, del campione 37enne rimane quindi al Brisbane International di gennaio. Lì Nadal ha subito un infortunio all'anca che lo ha escluso dagli Australian Open. Parlando all'emittente spagnola La Sexta, Nadal ha detto di non poter prevedere a quanti tornei potrà partecipare quest'anno. «Il Roland Garros sarà uno dei miei obiettivi. Mi piacerebbe giocare anche alle Olimpiadi. Ci spero, ma è qualcosa che non posso confermare in questo momento».

