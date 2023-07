Un solarium in spiaggia riservato ai disabili  

Una spiaggia accessibile anche per le persone con difficoltà motorie: Arborea apre un solarium attrezzato per prendere il sole, raggiungere la riva e fare un bagno con l’ausilio di una sedia job. Una novità che nasce dalla collaborazione del Comune con l’associazione “Sardegna accessibile” e il chiosco “Corsaro beach”, che lascerà a disposizione dei bagnanti due lettini e due ombrelloni. «Si potrà accedere al solarium autonomamente, mentre per l’accompagnamento sulla battigia tramite sedia job ci si può rivolgere al personale del chiosco e ai bagnini, quando nelle prossime settimane sarà attivato il servizio di salvamento a mare», illustra la sindaca, Manuela Pintus, che anticipa l’ipotesi di aumentare il numero dei parcheggi per disabili vicini al solarium.

La struttura si aggiunge alle passerelle per disabili che ogni estate vengono installate sul litorale, presenti alla 27 e alla 28. Un’altra sedia job sarà custodita dai bagnini nella postazione dell’ex colonia. Arborea punta così a un mare più inclusivo, accogliendo le istanze di “Sardegna accessibile”, che lo scorso anno si è rivolta al Comune per l’implemento di aree prive di barriere.

