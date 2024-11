Un sogno rimasto sulla carta  

Correva l’anno 2002. L’Ogliastra incassava uno strepitoso risultato: l’approvazione dello studio di fattibilità tecnica per il nuovo potabilizzatore. Ambizione vera che, per i successivi ventidue anni, si è scontrata con burocrazia e inadempienza. Ad oggi non si sa neppure dove debba essere costruita quell’opera che avrebbe dovuto alimentare in presa diretta dalla diga del Bau Muggeris, attualmente semivuota, la rete idrica di Tortoli, Lanusei, Arzana, Elini, Ilbono, Loceri e Villagrande. Resta viva l’ipotesi originaria Villagrande, ma si dà il caso che le ultime interlocuzioni fra Abbanoa e Comune risalgano al 19 ottobre 2017. Intanto, nonostante qualche pioggia, l’Ogliastra è ancora ostaggio della siccità e in gran parte dei paesi resistono le restrizioni idriche. A Lanusei e Loceri ormai da un anno e mezzo.

Il caso

Per vie informali, l’estate scorsa, il sindaco di Villagrande, Alessio Seoni, ha avuto modo di aprire il confronto con Egas e Abbanoa. «A loro ho confermato l’assoluta disponibilità del Comune per agevolare la costruzione del potabilizzatore». Tutto bello, se non fosse che dall’idea originaria del 2002 e dall’approvazione definitiva del progetto (2012) sono trascorsi tanti, troppi anni e i costi siano lievitati. «I denari che erano necessari anni fa - afferma il primo cittadino di Villagrande - ora non sono sufficienti e quindi è stata presentata al Ministero la richiesta di finanziamento per incrementare le risorse. Siamo tutti in attesa della risposta». Trapela che Egas e Abbanoa siano sempre più che convinti che la sede ideale per il potabilizzatore dei sogni sia quelle delle aree ex Barbagia Flores. «Aspettiamo il tempo che si formalizzi il tutto».

Il timore

Nel 2002 l’assessore regionale ai Lavori pubblici era Silvestro Ladu, che aveva stanziato un primo finanziamento di 15 milioni di euro. Nel 2012, però, l’Enel si era opposta al prelievo dell’acqua richiesta, 585 litri al secondo, dalla galleria Isadalu che alimenta una turbina per la produzione di energia elettrica. Seoni è perplesso sui tempi: «Non è soltanto la questione del potabilizzatore, ma poi c’è tutto l’impianto da realizzare per pompare l’acqua e rilanciarla verso i vari centri consorziati». Come dire che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Intanto in Ogliastra l’acqua continua a scendere con il contagocce.

