Un sogno industriale in perenne stand-by 

Tra fabbriche in attesa di rilancio e impianti prossimi alla fermata, il destino del polo industriale di Portovesme non è mai stato così incerto.

La decarbonizzazione ha sancito la futura fermata della centrale termoelettrica dell ’Enel , incerto e tutto da costruire il futuro dei circa 250 dipendenti degli appalti. Non si conoscere ancora la data dello spegnimento, la centrale è stata confermata di recente tra gli impianti “essenziali” per tutto il 2025. All’ Eurallumina , di proprietà della Rusal, dal 2009 si attende il rilancio. Dopo aver recuperato la disponibilità del bacino dei fanghi rossi e ottenuto il Paur dalla Regione, la società deve sciogliere due incognite: l’arrivo del gas a Portovesme e lo scongelamento dei conti dopo le sanzioni decise dal Comitato per la Sicurezza Finanziaria. In attesa del nuovo Dpcm, pare che il gas arriverà a Portovesme attraverso un gasdotto che partirebbe dal porto di Oristano, dove sarà ormeggiata una gasiera per l’approvvigionamento del Sud Sardegna. Il capitolo – sanzioni invece sembrava risolto con una sentenza del Tar del Lazio ma un decreto del Consiglio di Stato ha rimesso tutto in gioco. La nuova udienza è fissata per il 14 gennaio. In attesa di rilancio anche la Sider Alloys , l’ex Alcoa, fabbrica di alluminio ferma dal 2012. Un centinaio di lavoratori hanno ripreso a lavorare, molti ancora attendono in mobilità di poter rientrare in fabbrica. Il rilancio è legato alle garanzie Sace sugli investimenti che dovrebbero perfezionarsi con le banche. Una questione che non si è ancora definita e il piano non riesce a decollare.

RIPRODUZIONE RISERVATA