Da qualche giorno la città di Iglesias ha un nuovo grande talento di cui essere fiera: Sofia Ciccu, 13 anni compiuti a giugno, è stata ammessa a proseguire i suoi studi alla prestigiosa Accademia nazionale di danza a Roma. Un sogno coltivato sulle punte, con tanta umiltà e con la grazia che soltanto una ballerina di danza classica può esprimere.

Il sogno

«Un’emozione grandissima – racconta Sofia – mi impegnerò tanto per imparare il più possibile e sono felice della mia scelta. Amo la danza e fin da piccola sognavo di poter studiare in un’accademia prestigiosa». Un’amore sbocciato, infatti, in tenerissima età per il quale Sofia, già a 11 anni, ha lasciato l’Isola per frequentare l’accademia ucraina a Milano: una scelta che mamma Martina Monni e papà Samuele Ciccu hanno sostenuto pur sapendo che sarebbe stata dura farla partire da sola, a 11 anni, alla volta di Milano dove Sofia ha mostrato tutta la sua forza di volontà. Ha frequentato i primi due anni di scuola media al mattino e la sera le lezioni di danza. Due lunghi anni in cui si è preparata a una nuova sfida che solleva l’asticella dei sogni avviata quando ha cominciata a muovere i primi passi guidata dalla maestra di danza iglesiente Giuliana Corrias: l’audizione all’Accademia di Roma.

L'audizione

A maggio si è iscritta e l’audizione per il terzo corso, quello per il quale si candidava Sofia, si è tenuta il 26 giugno scorso. Due lunghe ore di lezione di danza classica per ciascuna allieva al termine delle quali sono state selezionate cinque ballerine: una è Sofia e porterà alti i colori di Iglesias e della Sardegna. La terza media e poi le scuole superiori le frequenterà a Roma, con il consueto ritmo, ovvero la mattina a scuola e la sera a lezione di danza classica e poi nuovi percorsi alla scoperta di un mondo in cui Sofia vorrebbe costruire il suo futuro da adulta: «Sono pronta per affrontare una nuova vita con nuovi amici, – afferma con una grinta invidiabile per la sua giovane età – non sarà semplice stare ancora tanto lontana da casa e ci saranno dei momenti difficili, ma so di poter contare sempre sulla mia famiglia e sulle persone che in questi anni mi sono state vicine, come la maestra Giuliana Corrias, che continuano a sostenermi e a credere in me».

