Anche quest’anno è stato organizzato un soggiorno socio-culturale dedicato alla terza età. Quest’anno la gita si farà in Calabria e al santuario di Tindari, presumibilmente a settembre. Come ogni anno, il soggiorno socio-culturale per la terza età sarà finanziato in parte con fondi comunali e in parte con fondi dei partecipanti, in base all’Isee di ciascuno. A seconda del reddito Isee verrà attribuito il punteggio e stilata la graduatoria. Il viaggio durerà otto giorni e si snoderà tra i borghi più belli della Calabria, con una giornata al santuario di Tindari, in Sicilia, una visita a Scilla e a Tropea e nella costa degli Dei. C’è tempo fino a domani per presentare, in Comune a Portoscuso, la domanda per l’iscrizione. (a. pa.)

