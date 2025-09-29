VaiOnline
Garlasco
Un software per il Dna di Ignoto 1 

Il riesame del materiale genetico al centro dell’indagine sul delitto di Chiara Poggi 

Milano. Riprende da una indagine «biostatistica» di un segmento di Dna maschile, «parziale, misto, non consolidato», l'incidente probatorio al centro della nuova indagine sul delitto di Chiara Poggi che ha riacceso i riflettori su Andrea Sempio, l'amico del fratello della ragazza la cui posizione è stata archiviata già due volte. Mentre la difesa dell'ex procuratore pavese, Mario Venditti – che intanto si dimetterà da presidente e membro del Cda del Casinò di Campione d'Italia – sta preparando il ricorso al Tribunale del Riesame contro il decreto di perquisizione e sequestro di venerdì scorso firmato dalla Procura di Brescia che lo accusa di aver ricevuto denaro per scagionare già nel 2017 Sempio, sul fronte omicidio c'è attesa per l'analisi di quell'aplotipo Y, eventualmente idoneo ad individuare la discendenza in linea paterna, rintracciato sulle unghie della vittima.

Passaggio finale

L'esame di quella porzione di cromosoma di Ignoto 1 - secondo una recente consulenza dei pubblici ministeri riconducibile all'attuale indagato - è il passaggio finale, e forse il più delicato, dell'accertamento irripetibile di cui la perita Denise Albani ha chiesto e ottenuto una proroga di 70 giorni. Per capire di cosa si tratta è necessario ritornare ai tempi della perizia affidata nel 2014 al professor Francesco De Stefano dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo che ha aperto la strada alla condanna definitiva a 16 anni di carcere per Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara. Allora i margini ungueali della 26enne, che erano stati repertati 7 anni prima durante l'autopsia, vennero “sciolti” con particolari reagenti. Il risultato di tale operazione furono tre provette contenenti il materiale biologico che venne esaurito nelle tre estrazioni effettuate e che restituirono tre diversi profili maschili, uno per ciascuna. Per questo, come ha messo a verbale la genetista Albani lo scorso 26 settembre durante l'udienza per la proroga dell'incidente probatorio, il dato a disposizione, come ha riferito chi era in Aula, non è consolidato, è misto - sono sovrapponibili più Dna, compreso quello di Chiara - e incompleto: quello su cui si era lavorato, e su cui ora verranno comunque rieffettuati gli esami con un sofisticato software, era degradato al punto da non consentire un risultato certo.

