Un soccorso per i campi assetati 

Le campagne sono assetate. Le previsioni meteo non confortano e non autorizzano a pensare che quella in corso sarà una stagione irrigua esente dall’emergenza. Ma c’è (almeno) un lieve sollievo per il Consorzio di bonifica dell’Ogliastra, a cui fanno capo schiere di agricoltori e produttori insediate nei vari comprensori: l’Enas ha autorizzato l’erogazione di 14 milioni di metri cubi d’acqua. Sebbene il territorio stia vivendo in pieno la piaga della grande siccità, l’ente che gestisce le acque della Sardegna ha confermato il livello (medio) della risorsa che, in qualche annata, è stato anche derogato fino a 18 milioni. Altri tempi, evidentemente migliori di quelli attuali sotto il profilo meteorologico.

Sul piede di guerra

Ma sono più le note stonate che quelle positive. I sindaci sono sul piede di guerra per le continue restrizioni sollecitate da Abbanoa. A guidare la truppa contro il gestore del servizio idrico è Gianfranco Lecca, primo cittadino di Loceri, che è passato alle vie di fatto presentando un esposto contro Abbanoa per i continui disservizi di cui è ostaggio la comunità. «Abbiamo sopportato abbastanza. Foto e verbali della polizia municipale alla mano, ora è il momento di agire con decisione e pretendere giustizia. Chiediamo che la Procura della Repubblica intervenga per garantire che l’ente di gestione del sistema fognario lavori con responsabilità. È inaccettabile - accusa Lecca - che la stessa Abbanoa sia la causa dei problemi di salute pubblica e che la nostra comunità debba subire condizioni igienico-sanitarie così degradanti a causa dell'inefficienza dell’ente di gestione».

Test del terreno

A Lanusei, dove i rubinetti sono a secco per 14 ore al giorno (dalle 16 alle 6 del giorno successivo), un geologo sta tastando i terreni alla ricerca di nuove falde idriche per alimentare le utenze. L’ha incaricato il Comune, confidando in un risultato soddisfacente dei test in corso nella zona a monte della cittadina. «Nell’immediato non vediamo altra soluzione», afferma il sindaco, Davide Burchi, che continua a sollecitare interventi strutturali sulla rete di collegamento dal Flumendosa. «È una situazione molto critica e i disagi sono all’ordine del giorno».

RIPRODUZIONE RISERVATA