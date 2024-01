Un soccorso da Oltreoceano  

Cinque medici argentini in forze nel Pronto soccorso all’ospedale San Camillo di Sorgono, dalla scorsa primavera. Assunti da un’agenzia interinale specializzata nel reclutamento di sanitari, supportano il personale Asl. Giovani, dediti al lavoro, hanno trovato nel cuore dell’Isola la loro dimensione e pur nelle difficoltà legate alla lingua e alla distanza dalla terra madre, si sentono parte di una grande famiglia.

La scelta

Angelo Ghia, 29 anni, di Rosario, è pioniere del gruppo. Originario del Milanese da parte dei genitori dal 2022 è anche cittadino italiano. «Sono arrivato per la prima volta a Sorgono nell’aprile del 2023 - racconta Ghia - sentendomi accolto con grande ospitalità. In Argentina ho lavorato per due anni fra ambulanze e corsie. Qui ho trovato un alloggio e diversi amici. Le giornate in ospedale trascorrono in piena sinergia col personale medico e infermieristico Asl. La nostalgia da casa si fa sentire spesso, ma grazie all’amore dei colleghi e della gente la sentiamo meno. Qua si respira un’aria unica. Abbiamo comuni valori. Non so dove mi porterà il futuro, per ora sto bene da queste parti. La situazione in Patria è difficile, da noi il lavoro del medico non è pienamente valorizzato». Anche la collega Stefania Vignaduzzi (28 anni) è soddisfatta: «Provengo da Rosario, e il giorno dopo la laurea già lavoravo, mentre in Argentina dilagava il Covid. Ho trascorso due anni e mezzo nei nostri ospedali, arrivando a Napoli nel 2021 dove ho conseguito la cittadinanza grazie alle origini di mio nonno e ottenuto la validazione della mia laurea. Ho superato le difficoltà con grande sinergia insieme al personale che è altamente qualificato. Siamo come fratelli, il paese ci ha accolto, i colleghi pure. Punto a sostenere il corso di laurea specialistica a Cagliari. Se il mio futuro fosse in Sardegna sarei molto felice».

Il dirigente

Soddisfatto il dg della Asl, Paolo Cannas: «Il lavoro dei medici in affitto si sta rivelando essenziale per tenere aperti diversi Pronto soccorso di aree marginali. Su Sorgono il supporto Asl è massimo, avendo affiancato ad ogni specialista un’anestesista nei turni di guardia».

