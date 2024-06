Un sito per l’ospitalità diffusa realizzato dagli studenti 

Gli esami finali sono fissati per il 2 e 3 giugno ma non ci saranno sorprese: «I 12 ragazzi del corso di “Responsabile Marketing” - annuncia il docente Paolo Zuddas - otterranno il diploma. Tutti hanno superato anche i laboratori Wbl acquisendo competenze e certificazioni europee che potranno subito spendere nel mercato del lavoro». Pertanto, dopo aver già sfornato 11 web designer, la collaborazione tra Comune e agenzia formativa Insignia Srl permetterà di far diplomare altri 12 professionisti dopo un corso gratuito e retribuito (frequenza e rimborso viaggio) da 495 ore. Un corso che aveva anche finalità proficue per il Comune che, non a caso, ha partecipato alla presentazione del principale progetto pratico svolto grazie ai laboratori. È già on line, infatti (su bookingdomus.it), il sito sull’ospitalità diffusa a Domusnovas: «Uno strumento di grosso valore - evidenzia Zuddas - che permetterà agli interessati di visionare case e stanze disponibili a Domusnovas e di prenotarle secondo le proprie esigenze, potendo contare anche su sagre, feste, escursioni ed altre attività disponibili». Il sito sarà utilizzabile (per ora contiene immagini, informazioni e servizi dimostrativi) non appena saranno individuate le unità abitative dell’Albergo Diffuso. «L’ospitalità diffusa è uno dei pallini del nostro mandato, - dice la sindaca Isangela Mascia - grazie a questo utilissimo corso potremo finalmente colmare la lacuna delle strutture ricettive a Domusnovas».

